Верещук: на сегодня запланирована эвакуация из Мариуполя
В среду, 4 мая, запланирована эвакуация из Мариуполя. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Мариупольская гуманитарная операция продолжается. Если позволит ситуация с безопасностью, в среду, 4 мая, планируем эвакуацию в Запорожье", - написала она.
В Запорожье можно выехать из следующих локаций:
1. Мариуполь (возле торгового центра "Порт Сити") – 08:00.
2. Луначарское кольцо (возле Бердянска) – 10:00.
3. Токмак – 15:00.
4. Васильевка – 16:00.