Верещук: на сегодня запланирована эвакуация из Мариуполя

В среду, 4 мая, запланирована эвакуация из Мариуполя. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Мариупольская гуманитарная операция продолжается. Если позволит ситуация с безопасностью, в среду, 4 мая, планируем эвакуацию в Запорожье" , - написала она.

В Запорожье можно выехать из следующих локаций:

1. Мариуполь (возле торгового центра "Порт Сити") – 08:00.

2. Луначарское кольцо (возле Бердянска) – 10:00.

3. Токмак – 15:00.

4. Васильевка – 16:00.