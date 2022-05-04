Блинкен обсудил с главой МИД Британии дополнительную помощь Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс провели разговор. Главной темой стала ситуация в Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Госдепартамент США.

Блинкен и Трасс обсудили войну России против Украины. В частности, выделение Украине дополнительной помощи в области безопасности и гуманитарной помощь.

"Госсекретарь подтвердил поддержку Украины, где мужественный украинский народ продолжает защищаться от жестоких атак путинской агрессивной войны" , - говорится в сообщении.

Политики также обсудили экономические последствия для тех, кто продолжает оказывать финансовую или материальную поддержку, которая помогает Кремлю в войне против Украины.

Кроме того, Блинкен и Трасс договорились поддерживать трансатлантическое единство и продолжать коллективную борьбу с пандемией COVID-19.

Напомним, недавно Энтони Блинкен провел телефонный разговор с Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили помощь Украине в размере 33 млрд долларов.