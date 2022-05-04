Переселенцы будут получать жилье по очереди: подробности
Украинцы потерявшие дома из-за войны получат временное жилье уже до конца года. За этот период государство планирует расселить около 53 тысяч семей переселенцев, однако есть определенная очередь приоритетности, сообщает Сегодня.
О том, в какой очереди люди будут получать квартиры, рассказывается в соответствующем постановлении Кабмина.
Итак, первыми в очередь станут наиболее незащищенные категории населения, а именно:
- многодетные семьи;
- семьи с детьми;
- беременные женщины;
- лица, утратившие трудоспособность;
- лица пенсионного возраста из числа тех, жилье которых было разрушено или непригодно для проживания в результате вооруженной агрессии России.
Из чего будут формировать фонд временного жилья?
Для внутренне перемещенных лиц жилищный фонд будут формироваться из нескольких источников, в частности, из уже готовой недвижимости, которую планирует выкупить государство.
Также будут строить новые дома и реконструировать те, которые можно отремонтировать. Для временного размещения переоборудуют нежилые помещения в жилые.
В Кабмине решили, что на одного человека должно приходиться не менее 6 кв. м жилого помещения. Недвижимость этого фонда запрещено приватизировать, обменивать, делить, сдавать в субаренду и использовать для размещения кого-то, кроме переселенцев.
Обратите внимание, что речь идет о временном жилье, в котором разместят переселенцев до того, как отремонтируют их дома, выдадут новые квартиры или люди не смогут вернуться на освобожденную территорию.
После этого это временное жилье в порядке очереди перейдет к следующим переселенцам.