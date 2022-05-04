Кабмин увеличил помощь детям, которым не платят алименты

Кабинет министров внес изменения в Порядок назначения и выплаты временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место проживания их неизвестно, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Максимальная сумма помощи составит 2618 гривен.﻿ Об этом рассказали в пресс-службе Минсоцполитики.

Решением правительства определено, что временная государственная помощь будет назначаться с учетом материального положения семьи, в которой воспитывается ребенок, в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев, но не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Максимальный размер временной помощи для детей в возрасте до 6 лет составит 2100 грн, для детей в возрасте от 6 до 18 лет 2618 грн.

Также будет проведен с 1 января 2022 года перерасчет размера временной государственной помощи, выплата которой была проведена в январе - мае 2022 года, с учетом выплаченных сумм этой помощи.

Напомним, в январе Верховная рада увеличила минимальный размер алиментов на ребенка. В частности, предусмотрено, что минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка, который взимается с ее матери, отца, не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста для обеспечения его развития.