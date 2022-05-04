Британская разведка: РФ планирует захватить Краматорск и Северодонецк
Россия намерена выйти за пределы Изюма, чтобы захватить города Краматорск и Северодонецк. Об этом со ссылкой на данные британской разведки 4 мая в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании.
"РФ развернула 22 батальонные тактические группы под Изюмом, пытаясь продвинуться в направлении северного Донбасса", - говорится в сообщении.
В британской разведке считают, что захват Краматорска и Северодонецка укрепит российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и станет плацдармом для их усилий по отсечению украинских сил в регионе.