Британская разведка: РФ планирует захватить Краматорск и Северодонецк

Россия намерена выйти за пределы Изюма, чтобы захватить города Краматорск и Северодонецк. Об этом со ссылкой на данные британской разведки 4 мая в Twitter﻿ сообщило министерство обороны Великобритании.

"РФ развернула 22 батальонные тактические группы под Изюмом, пытаясь продвинуться в направлении северного Донбасса" , - говорится в сообщении.

В британской разведке считают, что захват Краматорска и Северодонецка укрепит российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и станет плацдармом для их усилий по отсечению украинских сил в регионе.