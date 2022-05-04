ОГП: с начала полномасштабного вторжения РФ пострадали более 627 детей

Более 627 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По официальным данным на утро 4 мая 2022 года количество жертв-детей за сутки не изменилось - 220, возросло количество раненых - более 407. Данные уточняются.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 115, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

В понедельник, 2 мая, в результате артиллерийских обстрелов оккупантами пгт. Высокополье Бериславского района Херсонской области и попадания двух снарядов в жилой дом получила тяжелые ранения 6-летняя девочка.

Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1584 учебных заведения, 118 из них полностью разрушены.