Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российской армии

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 24 500 своих военных. Также было уничтожено почти 500 артиллерийских систем и более 2600 бронемашин, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.05 ориентировочно составляют:

личного состава - около 24500 (+300) человек ликвидировано,

танков - 1077 (+15) ед,

боевых бронированных машин 2610 (+43) ед,

артиллерийских систем - 491 (+16) ед,

РСЗО - 163 (+1) ед,

средства ПВО - 81 (+1) ед,

самолетов - 194 (+0) ед,

вертолетов - 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1867 (+24) ед,

корабли / катера - 10 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 303 (+12).

специальная техника - 38 (+0).

крылатые ракеты - 87 (+3).

"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Изюмском и Новопавловском направлениях. Данные уточняются" , - добавляют в Генштабе.

Напомним, вчера украинские военные уничтожили российскую радиолокационную станцию "Бук-М2".