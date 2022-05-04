NOS: Нидерланды передали Украине семь пожарных автомобилей

Колонна нидерландских пожарных машин, подаренных Украине, во вторник прибыла в конечный пункт назначения.﻿ Об этом со ссылкой на вещатель NOS, сообщает Европейская правда.

В Ужгороде семь единиц техники переданы местной пожарной команде, сообщил голландский пожарный Саймон Доорн, входящий в группу, которая транспортировала машины в Украину.

"Мы выполнили свою миссию. После небольшой церемонии транспортные средства передали в Ужгородскую пожарную охрану" , – сообщил Доорн.

Голландцы также получили от украинцев своеобразную грамоту, в которой их поблагодарят за "гуманитарную миссию".

В ночь с воскресенья на понедельник из Эйссельмуйдена отправилась процессия из пяти автоцистерн, одной автомобильной лестницы и пассажирского автобуса с прицепом-моторным опрыскивателем.

Пожертвование пожарной техники было инициативой пожарной бригады Эйссельмуйдена, которая уже много лет контактирует с пожарными в Украине.