МВД: количество жертв ДТП в Ровенской области возросло до 26 человек

Во вчерашнем смертельном ДТП на трассе Киев-Чоп в Ровенской области погибли 26 человек. Об этом сообщают МВД и Ровенская ОВА.

Выяснено, что водитель автомобиля "Mercedes-Benz Vito", совершивший ДТП, совершал маневр обгона другого автомобиля, выехал на встречную полосу, где столкнулся с бензовозом.

"После столкновения грузовой автомобиль "Mercedes-Benz" перевернулся на бок и инерционно выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом "Setra" сообщением Харьков - Згожилец. В результате произошло возгорание всех вышеуказанных транспортных средств" , - сообщили в ОВА.

Личность погибшего водителя микроавтобуса пока не установлена.

На момент ДТП в салоне автобуса "Setra" находились 34 пассажира и один водитель.

Всего в ДТП погибли 26 человек: 24 пассажира и двое водителей (микроавтобуса и автобуса). Травмировались 12 человек, это 11 пассажиров автобуса и водитель бензовоза. Пострадавшие находятся в больницах.

фото Национальной полиции

Все пассажиры в возрасте от 17 до 69 лет. Младшему 12 мая должно было исполниться 18 лет.

Все участники ДТП из Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Хмельницкой областей.

Движение на участке дороги возобновлено.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких лиц, следователи следственного управления начали досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.