ISW: Россия начала бить противокорабельными ракетами по наземным целям

ISW: Россия начала бить противокорабельными ракетами по наземным целям

В войне против Украины Россия начала использовать противокорабельные крылатые ракеты "Оникс" для атак по наземным целям. Это может свидетельствовать о нехватке у страны-агрессора других типов высокоточных боеприпасов большой дальности, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом написал научный сотрудник Центра военно-морского анализа США Майкл Кофман в Twittter.

"Я все чаще интерпретирую это как признак того, что у них мало других типов ракет большой дальности. Это дорогая система для использования во второстепенной роли", - заявил Кофман.

При этом, институт изучения войны ISW прокомментировал запуск из комплексов береговой обороны "Бастион" противокорабельных крылатых ракет "Оникс" по объектам военной инфраструктуры Украины в Одесской области, там тоже заявляют о нехватке ресурсов у РФ.

"Использование противокорабельных ракет "Оникс" может указывать на то, что российские силы имеют недостаток других типов высокоточных боеприпасов большой дальности, необходимых для нарушения украинской логистики", - резюмировали в ISW.

Напомним, ракетный удар по Одессе 2 мая российские войска нанесли с территории временно оккупированного Крыма, применив противокорабельную ракету "Оникс", которую выпустили из берегового ракетного комплекса "Бастион". Аналогичное оружие РФ использовала при ударе 30 апреля по Одесскому аэропорту.

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