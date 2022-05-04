ОВА призывает жителей Славянска эвакуироваться

Утром 4 мая вражеские войска обстреляли Славянск, пострадали несколько микрорайонов. Об этом сообщил председатель ОВА Славянская Вадим Лях.

"Повреждена многоэтажная жилая застройка, школа. К счастью, жертв удалось избежать. Сейчас выясняем размер ущерба. Коммунальные службы выезжают на места для ликвидации последствий обстрела. Жителям предлагаю еще раз задуматься об эвакуации" , - написал он.

Как эвакуироваться

Сегодня, 4 мая, в 11:00 от универмага отправляется автобус в Ровенскую область с последующим расселением.

Сегодня от стоянки ЦНАП есть возможность выехать в Днепр. Тем, кому это необходимо, предоставят жилье на несколько дней с последующим вывозом в западные области Украины. Автобус отправится ориентировочно в 12:30-13:00.

Завтра, 5 мая, в 9.30 от стоянки ЦНАП также отправится бесплатный эвакуационный автобус к железнодорожному вокзалу Днепра.

Посадка на рейсы по предварительной записи. Записаться можно по телефонам горячей линии.