Politico: ЕС отключит от SWIFT Московский кредитный банк и Россельхозбанк

Европейская комиссия намерена предложить изъять российские банки "Московский кредитный банк" и "Российский сельскохозяйственный банк" из международной платежной системы SWIFT, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщили Politico четыре дипломата ЕС.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представила детали шестого пакета санкций против России за ее агрессию против Украины

"Мы наконец-то "десвифтизируем" Сбербанк. Сбербанк – это крупнейший банк России, он держит около 37% всего банковского сектора, но мы также десвифтизируем и другие два крупных банка в России" , - сказала она.

Предложенные санкции в отношении этих банков являются следствием предыдущих решений ЕС по изъятию других российских финансовых компаний из SWIFT. Цель – усилить экономическое давление на Москву в ответ на вторжение РФ в Украину.

Шестой пакет санкций также предусматривает нефтяное эмбарго против РФ до конца года, санкции против трех государственных вещателей РФ и расширение санкционных списков физических лиц.

Послы ЕС обсудят санкционные предложения позже в тот же день.