ОВА: в Ивано-Франковской области построят жилье для переселенцев
В Ивано-Франковской области планируют построить около 100 тысяч метров квадратных жилья для семей, которые из-за войны потеряли собственные дома, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщила в Telegram глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.
По ее словам, квартиры внутренне перемещенным лицам сразу будут предоставляться с ремонтом и минимальным оснащением техникой и мебелью.
Также рассматривается возможность выкупа готовых квартир.
"Все квартиры будут находиться в государственной собственности. После того как будут восстановлены дома переселенцев в городах, где они жили до войны, они переедут, а эти квартиры будут предоставлять военнослужащим и всем, кто стоял в очереди на жилье", - пояснила Онищук.
Напомним:
В Киевской области построят два жилых комплекса площадью 50 тысяч квадратных метров для лиц, которые в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины остались без жилья.