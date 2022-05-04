Расследование: Кремль отказывается от "денацификации"

Кремль резко сократил использование термина "денацификация", который президент страны-агрессора Владимир Путин наряду с "демилитаризацией" упоминал как причину начала войны в Украине. Об этом, ссылаясь на﻿ журналистов-исследователей группы "Проект" и их источники в Кремле, сообщает Украинская правда.

"Проект" отмечает, что в своем выступлении 24 февраля Владимир Путин назвал целями так называемой спецоперации "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины. Поскольку заявление готовили в обстановке секретности, используемые термины не успели проработать специалисты.

И российским пропагандистам пришлось бесконечно повторять про "денацификацию".

Почти сразу выяснилось, что термин — неудачный. Примерно через неделю после начала войны Кремль попросил своих социологов провести закрытые телефонные соцопросы, в том числе с вопросом об отношении россиян к основным тезисам пропаганды.

Четыре собеседника – высокопоставленный медиаменеджер и близкие к Кремлю социолог и политтехнологи – утверждают, что респонденты не смогли объяснить, что означает "денацификация". Кроме этого людям было сложно даже выговорить это слово, говорит один из собеседников.

Собеседник жалуется журналистам, что после этого у них начался бардак – "каждую неделю искали новые слова, но ничего удачного подобрать не удалось" .

В итоге власти решили резко сократить использование слова "денацификация" в эфире, но совсем отказаться от него было невозможно – "нельзя просто забыть озвученную президентом цель" .

"Проект" сообщает, что это видно по эфирам главного пропагандиста Кремля Дмитрия Киселева. В первом после начала войны выпуске он не менее семи минут разъяснял смысл "денацификации". Но уже в апрельских выпусках он либо не использовал термин вообще, либо делал это по разу за весь выпуск.