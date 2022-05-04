Гетманцев: уровень оплаты ЕСВ превышает ожидания

Уровень уплаты единого социального взноса (ЕСВ) в январе-апреле превышает ожидания, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"За январь-апрель 2022 года сумма доходов Пенсионного фонда Украины составила 171,8 млрд грн, что на 7,7% или на 12,3 млрд грн больше, чем за четыре месяца прошлого года. При этом сумма доходов от единого взноса, распределенная на общеобязательное государственное пенсионное страхование, превышает показатели соответствующего периода в прошлом году на 11,5 млрд грн. В том числе в апреле доходы ПФУ были на 400 млн грн выше, чем за аналогичный месяц в прошлом году. Конечно, в реальном выражении отчисления упали. Но все равно уровень уплаты ЕСВ за этот период превышает ожидания с учетом войны, массовой внешней и внутренней миграции населения, падения экономики на 30-50%" , – написал он.

Показатели сбора ЕСВ отражают высокий уровень социальной ответственности бизнеса, сокращающего штаты меньшими темпами, чем падает его деловая активность, добавил нардеп.

Выплата пенсий осуществляется в соответствии с графиком и в полном объеме, насколько это физически возможно в условиях войны, отметил Гетманцев.

"Финансирование пенсий в мае уже началось, только за месяц на эти цели будет направлено 49,1 млрд грн. С учетом индексации пенсий средняя пенсия на 1 апреля 2022 года составила 4 370 грн, увеличившись с начала года на 9,5% или на 378 грн" , — сообщил он.

Министр финансов Сергей Марченко сообщал, что в марте расходы госбюджета превысили доходы примерно на $2,7 млрд. Украина ожидает, что из-за войны разрыв увеличится до $5-7 млрд в месяц в апреле и мае.

Согласно прогнозу МВФ, из-за развязанной Россией войны дефицит госбюджета Украины в 2022 году увеличится до 17,8% ВВП с 4% ВВП в 2021 году.