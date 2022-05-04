Украинский мобильный оператор lifecell восстановил связь в Херсоне и области, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Команда lifecell возобновила связь (все технологии) в Херсоне и Херсонской области, которая исчезла 30 апреля" , — говорится в сообщении мобильного оператора.

Сообщается, что теперь абоненты оператора в регионе могут звонить родным и пользоваться мобильным интернетом.

Напомним, что 1 мая заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко сообщил, что в Херсонской области стали недоступны мобильная связь и интернет всех провайдеров.

Позже Reuters писал, что РФ направила весь интернет-трафик в оккупированной Херсонской области через свою инфраструктуру, чтобы ввести цензуру.