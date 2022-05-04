ВСУ: украинские десантники уничтожили пять вражеских БТР
Украинские десантники с помощью артиллерии уничтожили вражескую бронетехнику вместе с экипажем.
Видео с последствиями уничтожения опубликовано на странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Facebook.
"Превращены в металлолом с „фаршем“ из оккупантов пять российских бронетранспортеров. Относительно троих уцелевших — передали координаты. Будьте уверены, им тоже вскоре пришел конец", — говорится в подписи к ролику.