Шестой пакет санкций ЕС против РФ предусматривает полный запрет на экспорт нефти

Европейский Союз полностью прекращает экспорт российской нефти и нефтепродуктов в ответ на агрессию России против Украины, сообщает Укринформ.

Об этом сегодня в Страсбурге, выступая на пленарном заседании Европейского Парламента, заявила Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен, которая представила шестой пакет санкций ЕС против России, а также намерение Европейского Союза принять участие в послевоенном восстановлении Украины и ее экономики, сообщает корреспондент.

«Когда лидеры (стран ЕС – ред.) встретились в Версале, они согласились постепенно избавиться от нашей зависимости от российского углеродного горючего. В последнем пакете санкций мы начали с угля. Сегодня мы отвечаем на нашу зависимость от российской нефти. Будем очень четкими – это не будет просто, потому что некоторые из стран-членов во многом зависят от российской нефти. Но мы просто обязаны это сделать. Сегодня мы предложим запрет на всю российскую нефть в Европе», - эти слова Президента Еврокомиссии участники пленарного заседания Европейского парламента встретили аплодисментами.

Урсула фон дер Ляен уточнила, что такое решение будет касаться полного запрета на весь российский нефтяной импорт, включая поступающий морем или через трубопроводы, как сырой нефти, так и продуктов нефтепереработки. В то же время, этот процесс будет происходить «упорядоченным путем», что позволит Евросоюзу и его партнерам обеспечить альтернативные пути поставки и обработанной нефти.

«Мы будем очень осторожны, чтобы минимизировать негативный эффект на глобальном рынке. Именно поэтому мы будем избавляться от российских поставок сырой нефти в течение шести месяцев, и от продуктов нефтепереработки – до конца года», - сказала президент Еврокомиссии.