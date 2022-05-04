Мишель: ЕС предоставит Молдове дополнительное военное оборудование
Европейский Союз намерен предоставить Молдове дополнительное военное оборудование. Об этом объявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции во время визита в Молдову, сообщает Европейская правда.
"Мы поможем Молдове укрепить ее устойчивость и справиться с последствиями российской агрессии в Украине. В прошлом году мы объявили о поддержке на сумму 7 млн евро на оборудование для медицинских и внутренних нужд армии через механизм ЕС по поддержке мира.
В этом году мы планируем существенно увеличить нашу поддержку Молдовы, предоставив ее вооруженным силам дополнительное военное оборудование", – объявил Мишель.
Он не уточнил, о какой сумме идет речь и какое оборудование будет передано.
Кроме того, ЕС поможет Молдове противостоять дезинформации и кибератакам.