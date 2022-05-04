Мишель: ЕС предоставит Молдове дополнительное военное оборудование

Европейский Союз намерен предоставить Молдове дополнительное военное оборудование.﻿ Об этом объявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции во время визита в Молдову, сообщает Европейская правда.

"Мы поможем Молдове укрепить ее устойчивость и справиться с последствиями российской агрессии в Украине. В прошлом году мы объявили о поддержке на сумму 7 млн евро на оборудование для медицинских и внутренних нужд армии через механизм ЕС по поддержке мира.﻿

В этом году мы планируем существенно увеличить нашу поддержку Молдовы, предоставив ее вооруженным силам дополнительное военное оборудование" , – объявил Мишель.

Он не уточнил, о какой сумме идет речь и какое оборудование будет передано.

Кроме того, ЕС поможет Молдове противостоять дезинформации и кибератакам.