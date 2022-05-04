Энергоатом и Westinghouse работают над строительством пяти ядерных реакторов в Украине

НАЭК Энергоатом и американская компания Westinghouse продолжают сотрудничество по строительству пяти ядерных реакторов в Украине по проекту АP-1000, сообщает Новое время.

Об этом в интервью рассказал президент Энергоатома Петр Котин.

"Мы будем строить пять энергоблоков по проекту АP-1000. Это проект Westinghouse, современный, с гораздо более высоким уровнем безопасности, чем те энергоблоки советской конструкции, которые мы имеем сейчас. И конечно же в разы лучше, чем те, что у себя сейчас строит Россия" , — рассказал Котин.

По его словам, речь шла о строительстве двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС и по одному на других станциях.

"Отделена также задача президента Украины рассмотреть новые площадки в Западной и Центральной Украине. Мы предложили пока Чигиринскую площадку. У нас также есть обращение от Одесской общины о том, что они хотят иметь у себя энергоблок. Это интересная информация для нас. Областная администрация обратилась с этим запросом к нам и это для нас очень хорошие новости" , — пояснил руководитель Энергоатома.

Он добавил, что сейчас компания делает все, что нужно для развития проекта, «но, конечно, война будет откладывать на период военного положения реальное начало строительства».

Как сообщалось, договор между Энергоатомом и Westinghouse был подписан в августе 2021 года.