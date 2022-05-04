ПриватБанк меняет условия: к чему готовиться украинцам с 1 июня

С 1 июня 2022 года ПриватБанк возвращает обязательный ежемесячный платеж за использование кредитных средств для клиентов, сообщает Сегодня.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

По предоставленной информации, клиент банка может до конца мая не вносить обязательный платеж, если он испытывает трудности с деньгами.

"Но если пополните кредитку, мы будем вам очень благодарны. С июня же обязательный платеж вернется. А об условиях пользования средствами в июне мы сообщим отдельно" , — заметили в банке.

Напомним, что с 1 марта 2022 года по 1 июня ПриватБанк (как и ряд других) ввел кредитные каникулы, предоставлявшие право физлицам не вносить обязательный минимальный платеж, а банк в свою очередь не штрафовал за просроченные платежи.

С 1 апреля ПриватБанк частично вернул некоторые тарифы, снизив их по сравнению с довоенным уровнем: льготный размер кредитной ставки установили вдвое меньше войны — на уровне 1,7%.

Проценты начисляются в апреле и в мае, но до 1 июня погашение платежа не будет обязательным.

ПриватБанк массово возвращает деньги своим клиентам

ПриватБанк начал возвращать вклады своим клиентам. Речь идет о деньгах, которые они вкладывали в ликвидированные банки.

Ранее Верховная Рада приняла закон о гарантированном возврате клиентам банков 100% денежного вклада при ликвидации финучреждения во время действия военного положения.

До начала полномасштабной войны гарантированная сумма возврата составила 200 тыс. грн, а теперь вернут все деньги, независимо от их количества.

Денежные средства возвращают из Фонда гарантирования вкладов физических лиц, и ПриватБанк как раз является его членом.

Для того чтобы получить свои средства через ПриватБанк, нужно быть его клиентом. Далее все можно сделать онлайн через приложение "Приват24" или чат-бот в мессенджерах.