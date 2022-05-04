Кремль ввел санкции против премьера Японии и еще 63 граждан
Кремлевский режим ввел санкции против 63 граждан Японии, в том числе главы правительства страны Фумио Кисиды. Об этом в среду, 4 мая, заявил МИД РФ, сообщает Новое время.
Кроме японского премьера под ограничения попали также министр иностранных дел Хаяси Есимаса, глава Минобороны Киси Нобуо и другие политики, а также представители СМИ, бизнеса и сферы образования.
Как заявила российская сторона, поводом для этого стала
"неприемлемая риторика".
В наказание японским гражданам из санкционного списка будет запрещен въезд на территорию РФ.