Метинвест консервирует Авдеевский коксохим после гибели 10 сотрудников

Группа Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского консервирует Авдеевский коксохимический завод, сообщает Новое время.

Об этом сообщается на ее странице в Facebook.

"Компания осуществляет процесс консервации Авдеевского коксохима, минимизировала численность персонала, работающего на промышленных площадках завода. Все, кто может выполнять свою работу дистанционно, были переведены на отдаленный режим еще в начале марта», — говорится в сообщении.

В Метинвесте добавили, что продолжают работать специалисты, обеспечивающие хранение промышленных мощностей АКХЗ в период военных действий.

"Большинство из них, к сожалению, оказались 3 мая под вражеским обстрелом после рабочей смены. Атака оккупантов была быстрой и прицельной. Специалисты предприятия даже не успели вернуться на завод в бомбоубежища, которые сегодня стали укрытием для сотрудников и жителей Авдеевки" , — заявили в компании.

На заводе действуют семь убежиш, способных разместить 2,5 тыс. человек.

В Метинвесте добавили, что готовы вывозить всех сотрудников и членов их семей, «желающих покинуть опасное место».

Отмечается, что масштабные обстрелы Авдеевки не утихают уже несколько недель. В городе нет воды, периодически из-за боевых действий пропадает свет и газ.

Вчера российские войска обстреляли Авдеевский коксохимический завод, в результате чего погибли 10 человек и еще 20 получили серьезные ранения.

АКХЗ – крупнейший коксохимический завод Европы, основной производитель кокса в Украине.