В Еврокомиссии назвали шаги послевоенного восстановления Украины

Европейский Союз вместе с международными финансовыми институтами и глобальными партнерами должен поддержать все этапы послевоенного восстановления Украины, чтобы обеспечить ее устойчивое развитие, продолжение реформ и будущее членство в Европейском Союзе, сообщает Укринформ.

Об этом сегодня в Страсбурге, выступая на пленарном заседании Европейского парламента, заявила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Первый шаг – это безотлагательная помощь. Речь идет о краткосрочной экономической поддержке, чтобы помочь Украине преодолеть последствия войны. Мы уже сейчас сделали для этого многое. Позвольте напомнить о пакете нашей макрофинансовой помощи и прямой поддержке бюджета Украины. Вдобавок мы также предложили отменить все импортные таможенные пошлины на украинский экспорт в наш Евросоюз на один год. Уверена, что Европейский парламент своим весом поддержит эту идею и предложение», – отметила Урсула фон дер Ляйен, обращаясь к депутатам Европарламента.

При этом она подчеркнула, что уже принятых мер недостаточно для достижения быстрого облегчения в Украине. Как ожидается, в результате войны только в этом году ВВП Украины упадет на 45-50 процентов. По прогнозу МВФ, уже с мая Украине будет необходимо 5 миллиардов евро в месяц, чтобы страна могла продолжать функционировать: платить пенсии и заработную плату, предоставлять базовые услуги.

«Мы должны поддержать их (украинцев – ред.). Но я знаю, что мы не можем этого сделать самостоятельно. Поэтому я очень приветствую , что Соединенные Штаты объявили о большой поддержке бюджета. И мы, с использованием инструментов «Команда Европы», должны внести и наш вклад», - подчеркнула президент Еврокомиссии.

По ее словам, на второй стадии восстановления Украины будут необходимы более широкие усилия по реконструкции.

«Вы все знаете, что объем разрушений поразителен. Больницы, школы, дома, дороги, мосты, железные дороги, театры, фабрики – трудно даже перечислить, сколько всего должно быть восстановлено. Безусловно, в «тумане войны» трудно выходить с точными расчетами. Но экономисты говорят о нескольких сотнях миллиардов евро. И здесь, я считаю, Европа имеет особую ответственность в отношении Украины. С нашей поддержкой, посредством международных финансовых институтов и других глобальных партнеров, украинцы смогут отстроить Украину для следующих поколений», - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Она предложила депутатам начать совместную работу над амбициозным пакетом восстановления «для наших украинских друзей». Если для этих усилий будет выбран правильный путь, упомянутый пакет восстановления должен привести в страну инвестиции и помочь в продвижении необходимых реформ. Это позволит устранить существующие слабые места украинской экономики и создать основу ее устойчивого и долгосрочного роста. При этом ЕС обеспечит, чтобы эти деньги действительно направлялись для народа Украины и расходовались в соответствии с европейскими правилами.

«Это может помочь в борьбе с коррупцией... Это может привести правовую среду в соответствие с европейскими стандартами и радикально усовершенствовать украинские производственные возможности. Это принесет стабильность и уверенность, которые необходимы, чтобы сделать Украину привлекательной для прямых иностранных инвестиций. В перспективе это проложит путь для украинского будущего внутри Европейского Союза. Слава Украине, да здравствует Европа!» - подчеркнула президент Европейской Комиссии.

Как сообщалось, Европейский Союз с начала войны проявил солидарность с Украиной и стал оказывать ей эффективную политическую, экономическую, финансовую, гуманитарную и военную помощь. Он ввел пять пакетов секторальных и индивидуальных санкций, которые очень болезненны для российской экономики. Шестой пакет санкций ЕС против России, который был представлен сегодня в Страсбурге, предусматривает дальнейшие ограничения на деятельность российских банков и полный запрет на импорт в ЕС российской нефти. Шестой пакет санкций должен быть принят решением Европейского Совета.