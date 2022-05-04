Гайдай: оккупанты вывезли из Луганщины почти трехлетний запас зерна

Российские войска вывезли из Луганщины или уничтожили объем потребностей жителей области в зерновых почти на три года, посевная не начата. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По данным Министра аграрной политики и продовольствия, из Луганской области оккупантами вывезено около 100 тысяч тонн зерна.

"100 тысяч тонн – это только проверенные данные. Сколько на самом деле пока неизвестно. Еще 30 тысяч тонн зерна уничтожено в Рубежном. Это больше, чем двухлетняя потребность Луганщины. Хлеба нет сейчас и пока не предвидится в будущем. Россияне оставляют украинцев на оккупированной территории на грани голода" , - написал Гайдай.

Годовая потребность Луганщины в ее пределах до 24 февраля 2022 составляла 60 тысяч тонн зерна. Вместе с оккупированными в 2014 году территориями – 240 тысяч тонн. Впрочем, более 90% земли под нужды аграриев было сосредоточено в северной части области, которую враг оккупировал в 2022 году и где еще продолжаются бои. Именно эти территории снабжали зерновыми всю область и до 2014 года.