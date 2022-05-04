Зеленский: мы не пойдем на замороженный конфликт в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет на замороженный конфликт как итог войны с Россией.﻿ Об этом он сказал во время выступления на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit, говоря о возможности прекращения огня.

"Прекращение огня не означает, что будет прекращение огня и российские войска будут стоять, где находятся сейчас. Это замороженный конфликт. Мы не пойдем на замороженный конфликт" , — отметил украинский президент.

Зеленский также вспомнил Минские договоренности и заявил, что они были только на бумаге.

"Мы не пойдем на замороженный конфликт. Я пришел в президенты, когда был Минск-1, Минск-2, были соответствующие документы, которые нарушались. Значит, я могу сказать, что это были не серьезные документы. Были договоренности на бумаге, это был замороженный конфликт в том или ином виде. Я против, поэтому такого документа у нас точно не будет" , — отметил он.

Зеленский также напомнил, что Украина не нарушала Минские соглашения и не выходила из переговорного процесса.