ЕС призвали отказаться от права вето для эффективности санкций против РФ
Премьер-министр Италии Марио Драги призвал ЕС отказаться от принципа единогласия в отношении внешнеполитических решений и подготовиться к изменениям договора после вторжения России в Украину. Это необходимо для принятия эффективных мер против агрессора. Об этом, со ссылкой на Euobserver, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Драги заявил в Европарламенте 3 мая, что Европа должна двигаться к
"прагматическому федерализму", чтобы лучше подготовиться к решению вопросов экономики, энергетики, обороны и внешней политики.
"Если для этого потребуется начать процесс изменения договоров ЕС, мы должны его принять", – сказал Драги в Страсбурге.
Он заявил, что ЕС необходимо улучшить процесс принятия решений, чтобы отреагировать на нападение России, поставившее под вопрос мир на континенте.
"Мы должны преодолеть этот принцип единогласия, который ведет к логике вето, и двигаться к решениям, принимаемым квалифицированным большинством", – сказал Драги, назвав войну "кризисом безопасности, гуманитарным, энергетическим и экономическим".