ЕС призвали отказаться от права вето для эффективности санкций против РФ

Премьер-министр Италии Марио Драги призвал ЕС отказаться от принципа единогласия в отношении внешнеполитических решений и подготовиться к изменениям договора после вторжения России в Украину. Это необходимо для принятия эффективных мер против агрессора.﻿ Об этом, со ссылкой на Euobserver, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Драги заявил в Европарламенте 3 мая, что Европа должна двигаться к "прагматическому федерализму" , чтобы лучше подготовиться к решению вопросов экономики, энергетики, обороны и внешней политики.

"Если для этого потребуется начать процесс изменения договоров ЕС, мы должны его принять" , – сказал Драги в Страсбурге.

Он заявил, что ЕС необходимо улучшить процесс принятия решений, чтобы отреагировать на нападение России, поставившее под вопрос мир на континенте.