Мэр: ДТЭК уже восстановил электроснабжение Ирпеня на 80%

Энергетики компании ДТЭК рассчитывают полностью восстановить электроснабжение Ирпеня к середине мая, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

"К середине мая ДТЭК обещает сделать электроэнергию на 100% в нашем городе. Сегодня уже на 80% наш город подключен к электросетям. Но 20% только подключено к газоснабжению. Каждый день открываются какие-то маленькие лавки, уже больших 2 супермаркета открыты. В воскресенье открывается еще два. Я смогу уже на этой неделе смоделировать и сказать, когда наши жители смогут возвращаться. Я думаю, уже недолго, и скоро они смогут возвращаться" , - отметил он.

Напомним, ранее генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко сообщал, что ДТЭК планирует вернуть свет всем жителям Киевской области до 1 июня.