Беларускі Гаюн: в Беларуси заметили движение военной техники в сторону Литвы и Украины
Военная техника РБ утром 4 мая ехала в сторону литовской границы и в сторону украинской границы, сообщает Украинская правда.
В 06:00 утра колонна из порядка 30 единиц военной техники белорусских Вооруженных сил двигалась из Минска в сторону Ошмянского района / литовской границы по трассе М7.
На видео показаны бронетранспортеры БТР-82А и бронетранспортеры командной машины БТР-80К.
Около 08:30 дивизион ракетного комплекса С-300 ПС Вооруженных сил Беларуси двигался из Бреста в сторону Мокран / украинской границы по трассе Р-17.
В состав колонны входило порядка 25-30 единиц техники, в их числе и ракетные установки 5П85 и РЛС подсветки цели 5Н63 с центром боевого управления.