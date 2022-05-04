Беларускі Гаюн: в Беларуси заметили движение военной техники в сторону Литвы и Украины

Военная техника РБ утром 4 мая ехала в сторону литовской границы и в сторону украинской границы, сообщает Украинская правда.

В 06:00 утра колонна из порядка 30 единиц военной техники белорусских Вооруженных сил двигалась из Минска в сторону Ошмянского района / литовской границы по трассе М7.

06:00. A column of about 30 military vehicles of the Belarusian Armed Forces was moving from Minsk towards the Ashmiany district / Lithuanian border along the M7 highway.The video shows BTR-82A armored personnel carriers and BTR-80K command vehicle armored personnel carriers. pic.twitter.com/mo8TmTuTpy — Belarusian Hajun project (@MotolkoHelp) May 4, 2022

На видео показаны бронетранспортеры БТР-82А и бронетранспортеры командной машины БТР-80К.

Около 08:30 дивизион ракетного комплекса С-300 ПС Вооруженных сил Беларуси двигался из Бреста в сторону Мокран / украинской границы по трассе Р-17.

08:30. A division of S-300PS missile system of the Belarusian Armed Forces was moving from Brest towards Makrany / Ukrainian border along the R-17 highway.1/2 pic.twitter.com/b3rCVNHJFO — Belarusian Hajun project (@MotolkoHelp) May 4, 2022

В состав колонны входило порядка 25-30 единиц техники, в их числе и ракетные установки 5П85 и РЛС подсветки цели 5Н63 с центром боевого управления.