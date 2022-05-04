Bloomberg: Венгрия против нефтяного эмбарго для РФ

В венгерском правительстве заявили, что план Европейского Союза по полному запрету российской нефти неудовлетворителен, поскольку грозит энергетической безопасности Венгрии, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам проинформированных источников, Венгрии и Словакии, сильно зависящим от российской энергии, будет дано время до конца 2023 года для выполнения санкций, на год больше, чем другим странам-членам.

Однако Золтан Ковач, спикер правительства Венгрии, заявил, что беспокойства Венгрии остаются неразрешенными.

"Мы не видим ни одного плана или гарантий в текущем предложении по управлению даже переходным периодом, а также того, что будет гарантировать энергетическую безопасность Венгрии", – сказал он .

27 стран-членов ЕС встретятся позже в тот же день, чтобы обсудить – и потенциально одобрить – предложение.

Как сообщалось, президент Еврокомиссии представила детали шестого пакета санкций против России за ее агрессию против Украины.

Она пояснила, что поставки сырой нефти из РФ прекратятся в течение шести месяцев, а продукты нефтепереработки – до конца года.

"Таким образом, мы максимизируем давление на Россию, в то же время минимизируя побочный ущерб для нас и наших партнеров по всему миру. Потому что, чтобы помочь Украине, наша собственная экономика должна оставаться сильной", - заявила она.

Как сообщалось, согласно проекту санкций, исключения из нефтяного эмбарго сделаны для Венгрии и Словакии, которые сильно зависят от российской нефти.