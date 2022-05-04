Подоляк: Россия воюет только с Украиной, а не с НАТО

Россия воюет только с Украиной, а не с НАТО, США или Западом. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Россия воюет только с Украиной. Нет никакой войны с США, НАТО, Западом" , – написал он.

По его словам, Россия постоянно заявляет о войне с Западом, чтобы оправдать "свою бездарность, частые поражения, размер армии вторжения и количество безвозвратных потерь".