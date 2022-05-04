Подоляк: Россия воюет только с Украиной, а не с НАТО
Россия воюет только с Украиной, а не с НАТО, США или Западом. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Россия воюет только с Украиной. Нет никакой войны с США, НАТО, Западом", – написал он.
По его словам, Россия постоянно заявляет о войне с Западом, чтобы оправдать
"свою бездарность, частые поражения, размер армии вторжения и количество безвозвратных потерь".
"Россия уже 69 дней пытается убить Украину. И тотально получает по зубам", – добавил советник главы ОП.