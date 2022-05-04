Источники: войска РФ прорвались на Азовсталь в Мариуполе
В заблокированном Мариуполе российские военные второй день штурмуют завод "Азовсталь", в подземельях которого остаются украинские защитники и гражданские люди, которых еще не эвакуировали, сообщает Украинская правда.
Штурм начался во вторник, после частичной эвакуации мирных жителей с завода.
В среду россияне прорвались на завод, который до этого бомбардировали и обстреливали, сообщили источники издания.
На "Азовстали" идут тяжелые бои.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире телемарафона сообщил, что связи с украинскими защитниками нет.
"К сожалению, сегодня с ребятами пропала связь. Нет связи, чтобы понимать, что происходит. Вчера была связь, а сегодня нет", – сказал Бойченко.