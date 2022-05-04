СБУ заявила о запуске двух новых чат-ботов

Служба безопасности Украины запускает 2 новых чат-бота: для идентификации предателей и мародеров, сообщает пресс-служба СБУ.

"С их помощью каждый гражданин сможет оперативно помочь украинской спецслужбе разоблачить преступников" , - пишет СБУ.

На чат-бот "Найди предателя" можно отправить информацию о:

предателях и коллаборантах, сотрудничавших с оккупантами;

интернет-агентах, которые "сливают" врагу важную информацию или распространяют в соцсетях контент в поддержку захватчиков.

Второй чат-бот "Стоп мародер" предназначен для сбора информации о мародёрах, разворовывающих чужое имущество во время войны. Эти данные будут проверены и размещены на созданном СБУ сайте stopmarauder.com.ua

Также продолжает эффективно функционировать официальный чат-бот STOP Russian War.