Ермак обсудил гарантии безопасности с советниками глав стран-союзников
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу по гарантиям безопасности с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном, советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Стивеном Лавгроувом, советником федерального канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плетнером, а также с советником Президента Французской Республики по отношениям с Украиной и Россией Изабель Дюмон и другими представителями французской стороны.
Об этом Ермак сообщил на своем официальном Телеграм-канале.
"Мы продолжили обсуждение вопроса будущих гарантий безопасности для Украины. Я подчеркнул, что Украина заинтересована в получении четких и конкретных гарантий, потому что сейчас мы столкнулись с российской агрессией", – написал глава ОП.
Кроме того, советники обсудили ситуацию на фронте.
"Самая сложная ситуация остается на юго-востоке Украины. Отдельной темой во время встречи была эвакуация людей из Мариуполя и Азовстали, которую продолжают бомбить россияне. Вчера нам удалось встретить в Запорожье 156 человек, которых мы эвакуировали 1 мая", – отметил коллегам Ермак.
Также в разговоре с союзниками Украины он сказал, что
"Украина делает и сделает все для освобождения" всех украинцев.
"Мы поговорили о подготовке нового санкционного пакета против РФ, включая предложения Плана группы Макфола-Ермака. Усиливаем давление на Россию, приближаем победу Украины", – подытожил свое сообщение глава ОП.