Ермак обсудил гарантии безопасности с советниками глав стран-союзников

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу по гарантиям безопасности с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном, советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Стивеном Лавгроувом, советником федерального канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плетнером, а также с советником Президента Французской Республики по отношениям с Украиной и Россией Изабель Дюмон и другими представителями французской стороны.

Об этом Ермак сообщил на своем официальном Телеграм-канале﻿.

"Мы продолжили обсуждение вопроса будущих гарантий безопасности для Украины. Я подчеркнул, что Украина заинтересована в получении четких и конкретных гарантий, потому что сейчас мы столкнулись с российской агрессией", – написал глава ОП.

Кроме того, советники обсудили ситуацию на фронте.

"Самая сложная ситуация остается на юго-востоке Украины. Отдельной темой во время встречи была эвакуация людей из Мариуполя и Азовстали, которую продолжают бомбить россияне. Вчера нам удалось встретить в Запорожье 156 человек, которых мы эвакуировали 1 мая", – отметил коллегам Ермак.

Также в разговоре с союзниками Украины он сказал, что "Украина делает и сделает все для освобождения" всех украинцев.