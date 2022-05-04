Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу на 12 млрд гривен

Министерство финансов в апреле повысило прогноз выплат по государственному долгу в 2022 году на 11,84 миллиарда гривен по сравнению с апрельским прогнозом – до 584,1 миллиарда гривен, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в прогнозе на сайте Минфина.

Самая большая сумма выплат приходится на апрель-июнь этого года – 167,94 млрд грн, тогда как в июле-сентябре она прогнозируется на уровне 147,31 млрд грн, в октябре-декабре – 133,51 млрд грн.

Выплаты по внутреннему долгу в 2022 году Минфин увеличил на 13,97 млрд грн, до 454,92 млрд грн, по внешнему – сократил на 2,14 млрд грн, до 129,18 млрд грн.

В месячном исчислении самая большая сумма выплат приходилась на февраль – 75,78 млрд грн, а также май – 61,79 млрд грн.

При этом министерство на 22,53 млрд грн увеличило прогноз выплат по госдолгу в 2023 году – до 423,44 млрд грн. В 2024 году министерство ожидает выплаты в размере 352,63 млрд грн.