ГУР: россияне искусственно нагнетают ситуацию в Приднестровье

Россияне нагнетают ситуацию в Приднестровье, чтобы использовать ее как психологическую атаку против Украины и ищут пути распыления сил украинской армии во время сложной оборонной кампании по защите украинского Донбасса и Юга страны. Об этом сообщает пресс-служба﻿ Главного управления разведки при Министерстве обороны Украины.

"Осознавая отсутствие заметных успехов в так называемой "специальной операции" против Украины и эффективность действий украинских подразделений, оккупационное командование пытается создавать зоны нестабильности вблизи украинской границы и видимость угрозы нападения российских и пророссийских вооруженных формирований с территории Приднестровья", – говорится в сообщении ГУР.

По оценкам экспертов, количество реально боеспособного и мотивированного личного состава подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) не превышает 300 человек, задачей которых является охрана складов боеприпасов в с. Колбасная.

Отмечается, что более половины всех находящихся на хранении боеприпасов исчерпали свой срок годности и не подлежат транспортировке. Только 7-8 тыс. тонн исправны и могут быть использованы.

Также сообщается, что около двух третей всей боевой техники на территории Приднестровья полностью или частично не боеспособна, а также не имеет материальных средств и производственных мощностей для ее ремонта и восстановления.