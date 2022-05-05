На Новой Почте запустили услугу для переселенцев
"Новая почта" запустила услугу для переселенцев и теперь они могут получить свои выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН в отделениях компании, сообщает Сегодня.
О новой услуге рассказали в пресс-службе "Новой почты".
Как получить деньги
При оформлении финансовой помощи следует выбрать способ получения помощи "Новая почта". Дальше должен прийти код от партнера ООН в Украине. С этим кодом нужно:
- прийти в отделение;
- сказать оператору, что нужно получить перевод от Western Union;
- назвать этот код;
- показать документ, удостоверяющий личность.
А с вопросами начисления денежной помощи можно обращаться на горячую линию Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине по телефону 080030771.
Дополнительная поддержка внутренне перемещенных лиц
Ранее Кабмин утвердил постановление о дополнительных выплатах ВПЛ в рамках совместного проекта с Всемирной продовольственной программой ООН.
"Выплата пособий в рамках реализации проекта осуществляется дополнительно без предоставления отдельного обращения внутренне перемещенным лицом на основании сведений, содержащихся в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах, независимо от получения лицом других видов помощи, в частности выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам", – говорится в документе.
Выплата помощи производится в размере 2 220 гривен на каждого члена домохозяйства в месяц, но не более трех человек. Деньги будут давать ежемесячно в течение трех месяцев через систему Международных денежных переводов Western Union на территории Украины.