Главные ошибки мигрантов с деньгами в Польше

Эксперты советуют быть осторожными с заграничными обменниками и следить за комиссией, сообщает Сегодня.

Многие украинцы выбрали Польшу как временное убежище от войны и далеко не все уехали туда подготовленными. Журналисты спросили у экспертов, что нужно делать с деньгами в этой стране, а особенно с гривнами.

По словам представителя Европейского банка реконструкции и развития в Украине Антона Усова, лучше всего – вообще не везти наличную гривну в страны Европы.

"Если у вас полноценная банковская карта, которая эмитирована одной из двух ведущих платежных систем – вы пользуетесь ей полноценно в любой стране, поскольку она признается везде. С наличной гривной вы будете испытывать трудности в большинстве стран, однако Польша более лояльна" , – рассказывает эксперт.

В чем лояльность Польши?

Дело в том, что Нацбанки Украины и Польши заключили специальное соглашение, по которому с 25 марта PKO Bank Polski предоставляет украинцам услугу обмена наличной гривны на национальную валюту.

Один клиент может обменять до 10 тысяч гривен в отделениях PKO Bank Polski. Принимают только купюры от 100 до 1000 гривен. Для совершения сделки нужно подтвердить свою личность с помощью паспорта.

Стоит ли покупать другую валюту или снимать наличку?

Антон Усов советует везде расплачиваться картой, поскольку европейские сети обменников очень коварны.

"Лучше деньги держать на карточке и пользоваться ею, банк всегда может объяснить – какие комиссии предусмотрены при пребывании за рубежом" , – говорит экономист.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин также предупреждает об огромной комиссии за конвертацию в банкоматах и за снятие валюты.

По словам эксперта, иногда плата за обслуживание доходит до 5% от общей суммы.

Лучше купить или снять немного польской валюты – злотых - для тех операций, которые не получится осуществить безналично.

Доллары или евро покупать тоже не советуют, если они вам не нужны для чего-то конкретного. Во-первых, вы не сможете ими расплатиться в Польше, а во-вторых – все равно не сможете перехитрить спекулянтов.