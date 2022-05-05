Некоторым украинцам выплатят по 4500 грн: кто получит помощь

Помощь будут выдавать в виде сертификатов на покупки, сообщает Сегодня.

Украинцы, которые регистрировались как внутренние переселенцы после 24 февраля 2022, смогут получить 4500 грн помощи от государства. Будут выдавать ее в виде сертификатов на покупки в сети супермаркетов "Сільпо".

Как пишет "Вечерний Киев", первый этап программы уже стартовал в Киеве – определили наиболее уязвимые категории населения, которые первые получат помощь. Реализует ее Красный Крест Украины при поддержке Всемирной продовольственной программы (WFP).

Выдается помощь сертификатами по 500 грн каждый, расплатиться которыми можно в супермаркетах "Сільпо" по всей Украине.

"Если товаров в чеке будет, например, на сумму 510 грн, то человека попросят доплатить 10 грн. А если на 480, то 20 грн остальные не дадут" , – объяснила сопредседатель Киевской городской организации Общества Красного Креста Украины Татьяна Гоенко.

Кто может получить помощь?

Получить помощь могут:

люди с инвалидностью первой группы (можно получить три сертификата на общую сумму 1500 грн);

семьи, которые воспитывают ребенка с инвалидностью до 18 лет (можно получить девять сертификатов на общую сумму 4500 грн);

семьи с тремя и более детьми до 16 лет (девять сертификатов на общую сумму 4500 грн);

семьи, которые содержат и воспитывают сироту до 16 лет (девять сертификатов на общую сумму 4500 грн).

Какие документы нужны?

Всем ВПО понадобятся:

паспорт;

идентификационный код;

справка о статусе перемещенного лица .

Также нужно подтвердить свою категорию – справка о назначении группы инвалидности, свидетельство о рождении ребенка, распоряжение об опекунстве.

Где выдают помощь?

Пока выдача пособия организована в двух пунктах:

правый берег – ул. Владимирская, 51Б (Vcentri Hub) рядом с метро "Театральная", каждую среду и пятницу (для ВПЛ, зарегистрированных в Шевченковском, Печерском, Подольском, Голосеевском, Оболонском, Соломинском и Святошинском районах);

(Vcentri Hub) рядом с метро "Театральная", (для ВПЛ, зарегистрированных в Шевченковском, Печерском, Подольском, Голосеевском, Оболонском, Соломинском и Святошинском районах); левый берег – ул. Миропольская, 19 , рядом с метро "Черниговская", каждый вторник (для остальных районов).

Заявки принимаются с 10.00 до 16.00. Уточнить информацию можно по телефону 0800332656.

В Украине увеличили выплаты на детей

Размер временной государственной помощи увеличили для детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания неизвестно.

Помощь будет назначаться с учетом следующих условий:

будет учитываться материальное состояние семьи, в которой воспитывается ребенок;

размер выплаты будет равен разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев;

размер выплаты составит не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Максимальный размер временной помощи для детей до 6 лет будет составлять 2100 грн, для детей от 6 до 18 лет – 2618 грн.