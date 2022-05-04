Псаки: США сделают все возможное, чтобы укрепить позиции Украины

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США сделают все возможное для того, чтобы укрепить позиции Украины. Поддержка будет на поле боя и за столом переговоров. ﻿Об этом, со ссылкой на брифинг Псаки, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

В Киеве решат за столом переговоров, что посчитать успехом на поле боя и в рамках переговоров, уточнила представительница США, добавив, что Вашингтон будет поддерживать усилия Украины.