РФ отменила безвизовый режим для дипломатов и журналистов из ЕС

Министерство иностранных дел России объявило об отмене безвизового въезда в страну для владельцев дипломатических паспортов из большинства европейских стран. Новые ограничения также коснутся журналистов, работников судебных органов и пр.﻿ Об этом, со ссылкой на сайт МИД РФ, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Также РФ ввела дополнительные визовые процедуры для членов официальных делегаций, правительств, парламентов, судебных органов и журналистов из ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Таким образом Россия намерена ввести более тщательную проверку иностранцев, которые въезжают в страну для работы.