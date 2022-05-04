Пентагон: удары РФ по инфраструктуре Украины не перекрыли поставки оружия

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что во время последней серии ударов по Украине российские силы пытались поразить критически важную инфраструктуру. Включая электроэнергию и транспортные узлы.﻿ Об этом, со ссылкой на CNN, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

По словам Кирби, несмотря на эти удары, США по-прежнему могут направлять военную помощь в регион, включая системы вооружения и другие материалы.

"США знают, что оружие и другие материалы все еще поступают в Украину, потому что мы разговариваем с украинцами каждый божий день" , - заявил он.

По словам Кирби, министерство обороны США "все еще оценивает, в какой степени" оккупанты поразили цели.