Остин: Путин не представлял, что мир так сплотится вокруг Украины

Министр обороны США Ллойд Остин рассказал об оборонной помощи Украине, предоставленной в рекордно сжатые сроки, и высказал мнение, что президент РФ Владимир Путин не мог вообразить такую уверенную поддержку нашей страны мировым сообществом.﻿ Об этом, со ссылкой на заявление главы Пентагона в Twitter, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

"Мы предоставили Украине помощь в обеспечении безопасности с рекордной скоростью, и весь мир может видеть разницу, которая происходит на поле боя" , - говорится в публикации.