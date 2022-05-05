NRK: в Европе существенно увеличился спрос на норвежский газ

Исполнительный директор крупнейшего норвежского энергетического концерна Equinor Андерс Опедал заявил, что за последние недели массово возрос спрос на норвежский газ, поскольку Европа пытается отказаться от российских энергоресурсов.﻿ Об этом, со ссылкой на NRK, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Мы видим, что потребность в нашем газе в последнее время существенно возросла" , — прокомментировал возросший спрос на энергоносители Опедал в эфире норвежского телеканала NRK.