Представители оборонных ведомств США и Украины обсудили ход войны

Согласно заявлению официального представителя Комитета начальников штабов полковника Дэвида Батлера, председатель штабов ВС США генерал Марк Милли обсудил с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным ход войны. Стороны дали оценки текущей ситуации.﻿ Об этом, со ссылкой на Пентагон, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Милли заверил украинскую сторону "в непоколебимой поддержке суверенитета Украины и ее территориальной целостности" .

"Украина является ключевым партнером НАТО и твердо привержена национальному суверенитету и демократическим принципам", - указал Батлер.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли 30 апреля. Говорили о поставках вооружения и техники для Украины.