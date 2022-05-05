Украина и Британия подписали соглашение об отмене пошлин и квот

Украина и Великобритания подписали соглашение об отмене ввозных пошлин и товарных квот в двухсторонней торговли, которая будет действовать минимум год, сообщает Новое время.

В Минэкономики отметили, что соглашение может быть продлено по взаимному соглашению обеих сторон.

Теперь без пошлин в Великобританию можно будет продавать муку, зерно, молочную продукцию, мясо птицы и полуфабрикаты, томатную пасту, мед, кукурузу, пшеницу, соки, грибы, сахар и т. д. Именно эти товары традиционно продает Украина в Британию.

В Минэкономики отметили, что благодаря соглашению также вырастет поток валютной выручки в страну.