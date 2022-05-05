ОВА: оккупанты запретили руководителям Запорожской АЭС выезжать из Энергодара

Во временно захваченном войсками РФ Энергодаре оккупанты запретили руководителям Запорожской атомной электростанции покидать город, в том числе по служебным делам.﻿ Об этом, со ссылкой на пресс-службу Запорожской областной военной администрации, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Отмечается, что перед этим рашисты не выпустили из Энергодара главного инженера ЗАЭС Юрия Черничука, который должен был участвовать в заседании Совета главных инженеров НАЭК "Энергоатом".

"Пана Черничука задержали оккупанты на выезде из Энергодара. С блокпоста они отвезли его на допрос. В результате ему и другим руководителям ЗАЭС запрещено покидать город" , - говорится в публикации.

В ОГА подчеркивают, что захватчики запретили руководству местной АЭС выезд, даже если этого требует работа, "от которой зависит, прежде всего, безопасность не только региона, а всего континента" .

Напомним, что российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС 4 марта, и с тех пор ее сотрудники находятся под большим давлением, но все же электростанцией управляют украинские энергетики.