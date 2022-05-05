CNN: Кисида осудил запрет на въезд в РФ японских чиновников
Премьер-министр Японии Фумио Кисида осудил запрет на въезд в Россию японских чиновников, включая его самого. Он отметил, что такие действия РФ совершенно неприемлемы. Об этом, со ссылкой на CNN, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.
"Вторжение России в Украину является явным нарушением международного права, а убийство большого числа невинных гражданских лиц - серьезным нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением", - заявил Кисида.
Он также добавил, что именно Кремль прибег к военным действиям и развязал войну.
"Российская сторона несет полную ответственность за разрыв японо-российских отношений", - подчеркнул Кисида.
Отметим, что Россия на неопределенный срок запретила въезд в страну 63 японским гражданам, включая Кисиду.