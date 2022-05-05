Минэкономики: на рынок Украины направят 70 тысяч тонн бензина

Министерство экономики Украины планирует направить на рынок 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизеля с целью снижения дефицита горючего, который был вызван атаками войск РФ на ряд нефтебаз и НПЗ.﻿ Об этом, со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

По словам первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлии Свириденко, в настоящее время у операторов рынка в остатках хранится 22,5 тыс. тонн бензинов и 41,4 тыс. тонн дизельного горючего.

"Мы приняли ряд правительственных решений, которые позволяют направить имеющиеся в стране объемы - это 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизеля - на рынок, который должен снизить дефицит" , - сказала чиновник в ходе заседания президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

Она добавила, что у операторов также законтрактованы определенные объемы в Европе.

Как отметила Свириденко, на рынке нефтепродуктов фиксируется избыточный спрос, который может быть вызван паникой среди населения из-за временного дефицита топлива.

Чиновник объяснила, что временный ощутимый дефицит горючего возник из-за уничтожения российскими войсками мощностей Кременчугского НПЗ и ряда нефтебаз.