МИД Канады анонсировал возвращение посольства в Украину

Посол Канады скоро вернется в Украину. Лариса Галадза сейчас находится в Польше.﻿ Об этом, со ссылкой на "Укринформ", пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

При это министр иностранных дел Мелани Жоли не назвала точной даты возобновления работы канадского посольства в Украине.

"Наша цель - восстановить дипломатическое присутствие в Украине. Могу подтвердить, что Лариса Галадза, которая была нашим послом в Украине и сейчас находится на юге Польши, вернется" , - сообщила Жоли.

По состоянию на вторник, 3 мая, в Киев вернулось 32 дипломатических представительства. Сейчас украинские власти предпринимают меры для улучшения их охраны.