МИД Канады анонсировал возвращение посольства в Украину
Посол Канады скоро вернется в Украину. Лариса Галадза сейчас находится в Польше. Об этом, со ссылкой на "Укринформ", пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
При это министр иностранных дел Мелани Жоли не назвала точной даты возобновления работы канадского посольства в Украине.
"Наша цель - восстановить дипломатическое присутствие в Украине. Могу подтвердить, что Лариса Галадза, которая была нашим послом в Украине и сейчас находится на юге Польши, вернется", - сообщила Жоли.
По состоянию на вторник, 3 мая, в Киев вернулось 32 дипломатических представительства. Сейчас украинские власти предпринимают меры для улучшения их охраны.